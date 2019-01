'C’è posta per te', arrivano gli ospiti cari a Maria De Filippi: “Pronti a farci vivere grandi emozioni”

‘C’è posta per te’ torna stasera sabato 26 gennaio alle 21.10 su con il terzo appuntamento della nuova stagione del people show di Canale 5.

Storie da raccontare, buste da aprire o chiudere, emozionanti riappacificazioni sono come sempre gli ingredienti del fortunato programma che appassiona milioni di telespettatori, ogni settimana pronti a commuoversi per le vicende di chi chiede l’intervento di Maria De Filippi per risolvere problemi famigliari.

C’è posta per te, Marco Bocci, Giulia Michelini e Gerry Scotti ospiti della terza puntata

Dopo la presenza di Al Bano e Romina, per garantire la consueta dose di spettacolo nella puntata di questa settimana, Maria De Filippi ha invitato Marco Bocci, Giulia Michelini che – si legge nel post della pagina Facebook del programma -sono “pronti a farci vivere grandi emozioni”.

Insieme a loro, anche la graditissima presenza di Gerry Scotti, conduttore amatissimo dal pubblico che in queste settimane premia con grande seguito il ritorno del suo ‘Chi vuol essere milionario?’, già ospite nella passata edizione del programma di Maria De Filippi.

Anche la coppia di attori non è nuova nei programmi di Maria De Filippi: Marco Bocci, infatti, ha ricoperto il ruolo di commissario esterno dell’edizione numero 17 del talent ‘Amici’ (emozionante, allora, fu la sorpresa della moglie Laura Chiatti); mentre Giulia Michelini è stata la sorpresa per una delle protagoniste che raccontò la sua toccante storia esattamente un anno fa.