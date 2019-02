C'è Posta per Te, anticipazioni: ospiti Balotelli, Alessandra Amoroso, Pio e Amedeo

Sabato 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con 'C'è Posta per Te'. Le sorprese in studio coinvolgono volti famosi dello sport e dello spettacolo, come il calcatore e bomber dell'Olympique Marsiglia Mario Balotelli, la cantante Alessandra Amoroso e gli attori comici Pio e Amedeo.

Anticipazioni C'è Posta per Te

La nuova puntata del people show condotto da Maria De Filippi si prospetta ricchissima, tra spazi emozionali e gag esilaranti. Il duo comico pugliese, infatti, reduce dal successo riscontrato sul palco dell'Ariston, divertirà i telespettatori con irresistibili sketch. E chissà se la Amoroso, invece, non delizierà il pubblico con uno dei suoi brani.

Come sempre, obiettivo primario della trasmissione è quello di dare una speranza alle innumerevoli persone che si rivolgono quotidianamente alla redazione, spinte dal desiderio di risolvere situazioni familiari complicate, ricucire rapporti deteriorati, dichiarare i propri sentimenti a persone care, ritrovare un amore perduto ma mai dimenticato.

Anticipazioni C'è Posta per Te: le foto