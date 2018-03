C'è posta per te, anticipazioni ultima puntata: Gerry Scotti e gli altri ospiti

Chiusura in grande stile per "C'è Posta per Te". Appuntamento sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5, per l'ultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi. Ancora grandi emozioni e storie di gente comune che spera grazie all'aiuto del programma di ritrovare serenità con i cari, annullando distanze fisiche ed emotive.

Tra i racconti di questa settimana sono due gli spazi a sorpresa, che coinvolgono tre personaggi dello spettacolo: in studio arrivano infatti gli chef Antonino Canavacciuolo e Carlo Cracco, poi il conduttore Gerry Scotty. Assi nella manica dell'imbattuta Maria per riuscita a concludere in bellezza segnando un'altra vittoria contro il competitor "Ballando con le Stelle", in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.