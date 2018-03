C’è posta per te, anticipazioni: Greggio e Iacchetti scrivono a Belen e Iannone

Torna sabato 10 marzo l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con "C'è posta per te", che anche quest'anno si conferma campione assoluto di ascolti. Corazzata di ospiti per combattere il nuovo nemico che scende in pista: il talent di Rai 1 “Ballando con le stelle”, al suo debutto con la 13esima edizione.

In occasione di una puntata campale, Queen Mary chiama alla sua corte uno dei suoi cavalli di battaglia: l'amato duo comico Enzo Iacchetti-Ezio Greggio, che scriverà una lettera niente poco di meno che a Belen Rodriguez e Andrea Iannone, anch'essi tra le coppie più amate dal pubblico. Al rapporto anche Alfonso Signorini, che arriverà insieme ai due piccioncini. Lo scontro con Milly, insomma, è aperto.