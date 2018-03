C’è Posta per Te, anticipazioni prossima puntata: Luciana Littizzetto e tutti gli ospiti

Torna sabato 17 marzo l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con "C'è posta per te", che anche quest'anno si conferma campione assoluto di ascolti. Tanti gli ospiti attesi nel corso della puntata, pronti a scendere in campo a beneficio di Queen Mary per bissare la vittoria della scorsa settimana registrata contro il competitor “Ballando con le stelle”, varietà in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.

Questa l’artiglieria (a tratti un "usato sicuro"): in studio il gradito ritorno di Luciana Littizzetto -dopo il successone raggiunto dalle ospitate degli anni passati-, e le new entry Luca Onestini, ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex Gieffino, Erjona Sulejmani, modella albanese, Michela Persico, ex conduttrice di Sport Mediaset, Paola Caruso, showgirl, destinatari della posta inviata proprio dall’attrice torinese. Cosa avrà da dire Lucianina a così tanti vip? Il contenuto del messaggio sarà svelato sabato sera.