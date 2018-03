C’è Posta Per Te, anticipazioni puntata: Patrick Dempsey e tutti gli ospiti

Sabato 24 marzo, torna l’appuntamento in prima serata con la decima puntata del people show campione del sabato sera “C’è Posta per Te”. Ancora grandi emozioni e storie di gente comune che spera grazie all’aiuto di programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi di ritrovare serenità con i cari, annullando distanze fisiche ed emotive.

C’è Posta per Te, gli ospiti della prossima puntata



Tra i racconti di questa settimana sono due gli spazi a sorpresa, che coinvolgono altrettanti, amatissimi personaggi internazionali: il campione argentino della Juve Paudo Dybala e l’attore americano Patrick Dempsey (l’indimenticabile Derek Shepherd della serie “Grey’s Anatomy”). Insomma, due ospiti bomba che arriveranno in studio per rincuorare i protagonisti della puntata e che, siamo certi, aiuteranno Maria a contrastare nella gara degli ascolti il competitor “Ballando con le stelle”, in onda contemporaneamente su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Fino ad oggi - lo ricordiamo - la vittoria di C’è Posta nelle puntate precedenti è stata schiacciante.