C’è posta per te, il super ospite di Maria: "Un idolo presente per la prima volta in uno studio televisivo"

Che Maria De Filippi cerchi sempre il modo per intrattenere alla grande il suo affezionato pubblico di ‘C’è posta per te’ è cosa risaputa. Tanti, tantissimi i personaggi italiani e stranieri che in vent’anni si sono seduti sull’ormai famosa poltrona bianca della trasmissione, lasciandosi coinvolgere fino alle lacrime dalle storie di quanti hanno chiesto un aiuto per riappacificarsi con un famigliare o, semplicemente, organizzare per lui una gradita sorpresa.

Ma adesso, stando all’anticipazione portata dal settimanale Chi, la conduttrice nonché autrice del lacrimevole show del sabato sera porterà in tv un personaggio che mai fino ad ora aveva fatto il suo ingresso in uno studio televisivo.

C’è posta per te, arriva Mario Balotelli

Nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ è annunciato Mario Balotelli come prossimo ad arrivare sugli schermi del programma leader di ascolti. La presenza del calciatore è davvero eccezionale per la tv italiana, considerando che quella a ‘C’è posta per te’ è la sua prima presenza in uno studio televisivo.

Il mittente dell’invito? In questo caso sono due, ovvero i comici pugliesi Pio & Amedeo che grazie a Maria De Filippi, faranno una grande sorpresa ricca di colpi di scena al loro grande amico.