C’è posta per te, la battuta razzista gela lo studio: il commento di Maria De Filippi

La storia familiare di Giada raccontata da Maria De Filippi a ‘C’è posta per te’ è stata caratterizzata da uno spiacevole commento verbale che non è passato inascoltato al pubblico in studio e agli utenti che, da casa, commentavano il programma sui social.

Nando, un signore che ha abbandonato i suoi due figli dopo aver tradito la moglie con l’attuale compagna, Luciana, è stato chiamato dalla nipote Giada, desiderosa di conoscere finalmente il nonno. Davanti alla richiesta di riallacciare i rapporti avanzata anche dai due figli dell’uomo e da un altro nipote, Nando ha mostrato una freddezza che ha lasciato di stucco Maria e i telespettatori.

Alla fine l’uomo ha accettato di aprire la busta, ma davvero infelice è stata la frase con cui ha acconsentito alla richiesta. “Mi fa piacere vederli, certo. Mica sono dei negri!?” ha detto Nando a Maria De Filippi che, evidentemente stupefatta da quell’esclamazione ha rierito ai figli: “Vado avanti solo per rispetto vostro, sia chiaro”.

In tanti sui social hanno commentato la frase di Nando, giudicata inappropriata e razzista. Alla fine Maria De Filippi, salutando i figli dell’uomo, ha augurato loro in bocca al lupo, perché, ha detto, “ne avrete bisogno”.