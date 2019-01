C'è posta Per Te, Belen e la chemioterapia alla nonna: "Venni in Italia per pagare le cure"

(Nel video sopra il racconto di Belen Rodriguez)

Tante emozioni nella prima puntata di "C'è Posta per te", sabato 12 gennaio. Una delle più grandi l'ha regalata Belen Rodriguez, ospite insieme ai suoi due cavalieri Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara - accanto a lei a Tu si Que Vales - che ha fatto una bella sorpresa a un ragazzo appena uscito dalla terapia contro il cancro.

La showgirl ha svelato un retroscena mai raccontato finora che riguarda la sua famiglia. "Capisco la tua forza e ti stimo perché non ci sono tante persone in grado di fare questo - ha detto Belen - Quando avevo 18 anni, non l'ho mai raccontato in televisione, mia nonna si ammalò di cancro e le avevano dato 4 mesi di vita. Mia nonna per me era tutto, è stata quella che mi ha cresciuto, che mi ha dato tanto amore, mi ha insegnato tantissime cose. Sono molto simile a lei. Mi è crollato il mondo addosso, ma invece di piangere ho preso le valigie e sono venuta in Italia. Sono riuscita a pagare la chemioterapia, altrimenti sarebbe stato veramente impossibile".

Belen è riuscita a regalare una "nuova vita" alla nonna: "Sono tornata così fiera di me - ha raccontato - Mia nonna è andata avanti per tantissimi anni, fino a poco tempo fa me la sono goduta".