C’è posta per te, Belen Rodriguez e Andrea Iannone ospiti di Maria De Filippi

Maria De Filippi non ha certo bisogno di mezzucci per trainare gli ascolti che ogni settimana il suo ‘C’è posta per te’ incamera naturalmente nel sabato sera di Canale 5.

Tuttavia, il colpaccio messo a segno per una delle prossime puntate è a garanzia di un successo che non teme concorrenza alcuna.

Sarebbero, infatti, Belen Rodriguez e Andrea Iannone gli ospiti chiamati a sedere sulla famigerata poltrona del programma, indiscrezione anticipata dal numero di Chi in edicola il 24 gennaio, in un articolo che parla del soggiorno a Cortina della showgirl con il compagno e il figlio.

“Poi i tre sono volati a Cortina, ed ecco le immagini della nuova famiglia allargata dei Rodriguez. Quella di Santi con mamma Belu w Andrea…la coppia che Maria De Filippi, per la prima volta, ha chiamato a C’è posta per te”.

Nonostante le voci di crisi che arrivano a intermittenza, l’amore tra i due prosegue alla grande, come dimostra anche l’invito di Maria che suggella così l’immagine della coppia.