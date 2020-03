C'è posta per te, Pieraccioni e Panariello scrivono a Maria: dietro la busta Carlo Conti

Sabato 7 marzo, alle 21.20 su Canale 5, torna 'C'è posta per te', con una nuova puntata ricca di sorprese e di emozioni grazie alle amatissime storie del people show di Maria De Filippi, che anche quest'anno si conferma leader degli ascolti del sabato sera.

Storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi al programma per risolvere vicende complicate e dolorose, per ricucire i rapporti strappati, ma anche per fare un regalo a un familiare o a un caro amico, oppure ritrovare un amore perduto e mai dimenticato.

Tre i super ospiti di questa sera. A scrivere a Maria sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, destinatario della lettera Carlo Conti, che ha accettato l'invito ed è dietro la busta. Top secret il contenuto, ma le risate sono assicurate.