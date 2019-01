C’è posta per te, Gerry Scotti in lacrime: il ricordo della sua infanzia commuove lo studio (e Maria De Filippi)

(Gerry Scotti si commuove a 'C'è posta per te')

Tanti i minuti che ieri Canale 5 ha dedicato a Gerry Scotti e alla sua storia personale, ripercorsa prima durante l’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ e poi nel programma in prima serata ‘C’è posta per te’.

Il conduttore è stato invitato da Maria De Filippi perché Michele ha voluto regalare una serata speciale al padre Francesco, da anni affetto da artrite reumatoide degenerativa, malattia che gli reso la vita molto difficile. La sua condizione di salute spesso lo ha portato a credersi un peso per la sua famiglia,motivo per cui il figlio ha voluto farlo ricredere sul punto, sottolineando quanto per lui sia stato importante averlo a modello.

Michele ha chiesto di far conoscere Gerry Scotti al padre perché le sue trasmissioni sono una compagnia durante le cene di famiglia e perché lo considera un uomo onesto e corretto. Un complimento bellissimo quello del ragazzo, sottolineato dalla stessa Maria De Filippi che, prima di mostrare il video della consegna della posta al suo ospite, ha commentato: “Perché (onesto e corretto, ndr) lo sei veramente Gerry”.

C’è posta per te, Gerry Scotti ricorda il padre e si commuove

Dopo aver incontrato Francesco e avergli regalato il gioco autografato di ‘Chi vuol essere milionario’, Gerry Scotti ha voluto ricordare l’importanza di avere una famiglia unita come quella di Michele e nel farlo si è commosso ripensando alla sua e al padre scomparso.

“Gli sfortunati sono quelli che non dedicano un minuto ai propri figli perché sono troppo presi dalla carriera” ha detto. “Io sono cresciuto in una famiglia molto modesta. Mio padre ha lavorato tutta la vita di notte, eppure quei minuti che riusciva a dedicarmi ce li ho ancora dentro di me, nel cuore” ha poi concluso non riuscendo a trattenere le lacrime.

Palpabile la commozione in studio e anche quella di Maria De Filippi che ha applaudito al suo ospite, ancor prima che collega, amico sincero dotato di grande sensibilità.