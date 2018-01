La Blasi a "C'è posta per te", l'ospite senza freni: "Sicura che non vuoi sta' sdraiata?"

"Che emozione, era tanto che non venivo qui", e il suo ritorno a "C'è posta per te" non è passato di certo inosservato. Bellissima in una tutina bianca con generoso décolleté, ieri sera Ilary Blasi ha fatto girare la testa a più di qualcuno, primo fra tutti Marco, il fan a cui ha fatto una sorpresa.

Il ragazzo, romano doc, evidentemente molto sensibile a tanta sensualità, si è lasciato scappare un paio di battute decisamente piccanti. La prima, appena Ilary lo raggiunge sul divanetto: "Sicura che non vuoi sta' sdraiata?", lasciando la conduttrice senza parole. Il siparietto è tutto da ridere.