Mara Venier commossa dalla storia di Milo: “La vita ti porta ad accettare dolori enormi”

(A 'C'è posta per te' Mara Venier incontra Maria Teresa, Angelo e Giuseppe)

Mara Venier ha lasciato momentaneamente casa Rai Uno per accettare di essere graditissima ospite dell’amica Maria De Filippi nel programma ‘C’è posta per te’. La signora di ‘Domenica In’ è stata tra i protagonisti della seconda puntata di stagione della trasmissione di Canale 5, chiamata da Milo quale ringraziamento per i suoceri che, una volta morta la figlia sua fidanzata a soli 22 anni, hanno saputo riempire di affetto lui e la nipotina Beatrice.

C’è posta per te, la storia di Mimmo

Delicata e drammatica la storia di Milo: fidanzatosi con Giada all'età di 17 anni, il ragazzo è stato subito accolto dall’amore della famiglia della fidanzata che qualche anno dopo lo ha reso papà della piccola Beatrice. Purtroppo, in seguito, Giada è rimasta vittima di un incidente automobilistico: per i suoi genitori e suo fratello, ma soprattutto per Milo e sua figlia, il dolore è stato immenso, ma ha saputo affrontarlo anche grazie al sostegno dei suoceri. "Vi voglio un mondo di bene, voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per me e per la piccola. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta", il messaggio per loro da parte di Milo.

Mara Venier ha commentato con emozione quanto ascoltato, condividendo con i presenti un aneddoto privato del suo vissuto: “La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. È un dolore inaccettabile. Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e forza. Credo che la vostra forza sia proprio Beatrice, che farà 3 anni a settembre”.

“Io ho perso mia madre che era la mia vita, il senso della mia vita”, ha confidato la conduttrice: “Quando se n'è andata per me era finita, non avevo più voglia di vivere. Volevo andare dove era lei. Poi la vita mi ha dato un nipotino. Mi è tornato il sorriso e la voglia di affrontare la vita. La forza la dovete trovare in Beatrice”.

Alla famiglia di Milo è stata regalata una crociera alle Maldive e "un camion" di succhi di frutta solo per il ragazzo: "Tanto paga Maria", ha scherzato Mara Venier.