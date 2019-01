C'è posta per te, colpo di scena: Maria De Filippi dietro le quinte per convincere Rosy

Che Maria De Filippi prenda a cuore ogni storia che ospita a "C'è posta per te" non è un segreto, ma quella di Francesco e Rosy l'ha toccata particolarmente. L'uomo ha invitato la moglie in studio per chiederle perdono dopo averla tradita per la seconda volta, ma Rosy è sembrata impassibile alle scuse del marito, fino ad abbandonare lo studio.

Dietro le quinte, però, qualche dubbio è arrivato e ha chiesto aiuto alla padrona di casa, che non ci ha pensato un attimo a raggiungerla. Una chiacchierata faccia a faccia, sedute su due sede e a microfoni spenti, finché Rosy non ha deciso di rientrare e perdonare Francesco: "Sai che la mia vita senza di te non ha senso - gli ha detto commossa - Sai che ragiono con la mia testa. Nonostante quello che hai fatto, non ce la faccio a lasciarti fuori dalla mia vita perché ti amo, non ho mai smesso di amarti in questi mesi e poi lo faccio anche per i nostri figli". Una storia a lieto fine, firmato Maria.