Giulia Michelini in lacrime: "Il vostro papà lo ha fatto per proteggervi"

Grandi sorprese nell'ultima puntata di C'è posta per te che ha totalizzato quasi sei milioni di telespettatori. Due gli ospiti che hanno accettato l'invito di Maria De Filippi: Giulia Michelini e Gerard Butler, entrambi non hanno trattenuto le lacrime e si sono commosso ascoltando le storie raccontate nel salotto bianco della signora indicussa di Mediaset.

Due ospiti d'eccezione

Giulia Michelini ha raggiunto lo studio per fare una sorpresa a una delle protagoniste di una storia davvero tacconte, per lei Michelini è uno degli idoli della tv. L'attrice non si è risparmiata e dopo un lungo abbraccio ha si è seduta sul divano insieme ai due fratelli, chiamati in studio dal papà Giuseppe e visibilmente commossa, fino a lasciarsi andare poi alle lacrime, ha espresso il suo punto di vista.

Le parole commosse di Giulia Michelini

"Sono tanto emozionata, sono timida - ha esordito Giulia Michelini apparsa nella scorsa stagione sul piccolo schermo con la fiction Rosy Abate - e mi sono tanto emozionata con la vostra storia, quello che viene fuori è che siete una grandissima squadra, credo vi meritiate di tornare ad un "noi". E poi rivolgendosi al papà dei due fratelli ha aggiunto: "Non è più il momento dei sensi colpa Giuseppe - infine guardando i giovani seduti accanto a lei ha spiegato - quello che ha fatto il vostro papà lo ha fatto per proteggervi, guardate quanto c’è di lei in voi, quanto ve la portate dentro, si sente l’amore che passa tra voi, tutti quegli abbracci che non vi siete dati fino ad ora dateveli, mollate i freni che non ci permettono di scambiarci l’amore che invece c'è".

