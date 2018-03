C’è posta per te: lacrime e sorrisi con Dybala e Patrick Dempsey

Una carrellata di emozioni durante l’ultima puntata di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5 sabato 24 marzo. Due ospiti d’eccezione sono riusciti ad emozionare ancora di più il pubblico in studio e a casa. Negli studi televisivi sono arrivati infatti Dybala e Patrick Dempsey.

La busta di Patrick Dempsey

Patrick Dempsey è stato invitato in trasmissione per fare una sorpresa ad una mamma da parte dei figli Francesca e Gennaro provenienti dalla provincia di Napoli, esattamente Striano. La donna, Michela, è da sempre per loro un vero esempio soprattutto perché ha dovuto affrontare una vita molto difficile anche a causa della morte del marito e quindi i suoi figli hanno voluto farle questo regalo: farle conoscere Dempsey. L’attore americano ha riscosso un notevole successo, come sempre in questa trasmissione, dal pubblico in studio.

La busta di Dybala

A invitare Dybala, il calciatore della Juventus, è stata Luana compagna di Giuseppe, ed è proprio all’amato che la donna ha voluto fare una sorpresa. Giuseppe grande tifoso della Juventus e soprattutto del numero 10 della squadra si è molto emozionato. I due non vivono una vita di agi e sono stati tanti anche i regali consegnati da Dybala per i loro due figli.