C'è Posta Per Te, anticipazioni: tutti gli ospiti da Belen a Pio e Amedeo

Appuntamento domani, sabato 19 febbraio, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata di 'C'è Posta per Te', il people show condotto da Maria De Filippi. Tanti gli ospiti attesi nel corso della settima puntata, anche se al centro restano come sempre le storie di vita comune, di separazioni e riconciliazioni.

Ospiti C'è Posta per Te 29 febbraio 2020

Tra le emozionanti vicende della trasmissione, una toccante storia familiare che vedrà protagonista Gonzalo Higuain, bomber della Juventus. Spazio poi a Pio e Amedeo, che mandano la posta alla coppia più amata della tv italiana, ovvero quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Che cosa avranno da dire i due comici a Stefano e Belen? Chissà. Di certo c'è che sarà un momento televisivo esilarante, in cui ogni dettaglio della love story (dal matrimonio, alla nascita di Santiago, fino alla separazione e al ritorno di fiamma a sorpresa) sarà al servizio dell'ironia dei due pugliesi.