C’è posta per te, show con Pio, Amedeo e Balotelli. Maria De Filippi: “Mai successa una cosa così”

(Mario Balotelli con Pio e Amedeo a 'C'è posta per te')

Complici Pio e Amedeo, Mario Balotelli ha varcato per la prima volta la soglia di uno studio televisivo rendendosi protagonista di un momento esilarante della puntata di ‘C’è posta per te’ del 17 febbraio.

Il bomber del Nizza ha accettato l’invito del duo comico che lo ha voluto in tv per un motivo che da subito ha destato l’ironia del pubblico: “Mio fratello ha appena preso la patente. Il nostro obiettivo è fare in modo che la macchina gliela compri Balotelli, il diversamente bianco!”, ha spiegato con la sua irriverente ironia Amedeo Grieco presentando il fratello Gabriele neopatentato.

I due hanno chiamato in studio anche il concessionario che ha portato la vettura desiderata dal fratello di Amedeo. Balotelli è stato così invitato a firmare seduta stante un contratto di 13mila euro per la conclusione dell’affare non prima, però, di essersi prestato a gag e battute davanti a una divertita e imbarazzata Maria De Filippi.

Balotelli compra la macchina al fratello di Amedeo Grieco, la reazione di Maria De Filippi

Dopo qualche incertezza Balotelli ha accettato di acquistare l’automobile al fratello di Amedeo, gesto che ha spiazzato Maria De Filippi: “Sono anni che conduco questa trasmissione e una cosa del genere non era mai accaduta. Ringrazio Balotelli che è un campione”, ha detto la conduttrice che si era anche offerta di pagare metà delle spese.

“Grazie per essere stato qua. Immagino che non tornerai mai più!”, ha infine scherzato Maria De Filippi salutando Balotelli: “Complimenti per la persona che sei”.