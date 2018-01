"C'è posta per te", Michelle Hunziker e Higuain ospiti della prima puntata

Il 2018 di Canale 5 parte alla grande, con uno dei suoi indiscutibili programmi di punta che torna il sabato in prima serata. Riparte il 13 gennaio "C'è posta per te", con la sua straordinaria "mamma" e padrona di casa, Maria De Filippi, pronta a raccontare nuove storie di gente comune e a organizzare sorprese grazie all'aiuto di super ospiti.

E la prima puntata di questa ventunesima edizione vede tra i protagonisti nomi d'eccezione. In studio Michelle Hunziker, accompagnata dal marito Tomaso Trussardi, a cui Maria non farà di certo mancare qualche consiglio per il Festival di Sanremo, e il calciatore bianconero Higuain, che torna per la seconda volta. Le altre puntate - l'ultima il 17 marzo - non saranno da meno con Patrick Dempsey, Ezio Graggio ed Enzo Iacchetti, ormai habitué de programma, Emma Marrone, e ancora Iary Blasi e Francesco Totti.

Maria De Filippi e Gonzalo Higuain

Boom di ascolti annunciato, con buona pace della Rai, come ogni anno, per uno dei programmi più amati dal pubblico, con al timone quella che senza alcun ombra di dubbio è la regina della tv italiana.