"C'è posta per te", al via la nuova stagione: ospite bomba nella prima puntata

"C'è posta per te" torna in prima serata su Canale 5 con l'immancabile conduzione di Maria De Filippi. Sabato 12 gennaio la prima puntata che avrà già una star internazionale tra gli ospiti, come viene svelato sulla pagina Facebook del programma con una clip. Protagonista di una bellissima sorpresa Ricky Martin, diventato pochi giorni fa papà per la terza volta.

Per la 22esima edizione, dunque, riprende l'appuntamento con le storie di persone comuni, pronte a mettersi in gioco per recuperare un rapporto con una persona cara o realizzare un desiderio che sembra impossibile. Divisi dalla celebre busta, i protagonisti condivideranno con i telespettatori la loro storia, supportati da Maria De Filippi che non mancherà di aiutarli nel loro percorso. E poi, ovviamente, anche tante risate e momenti di svago con i volti più noti del mondo dello spettacolo.