C'è posta per te, un 'amore saffico' raccontato in prima serata

C'è posta per te è ripartito alla grande. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi ha riscosso un grande successo già nella prima puntata andata in onda lo scorso sabato e sta per tornare, questa sera, in prima serata con ospiti eccezionali e storie delicate.

Speciale guests della seconda puntata di C'è posta per te saranno Al Bano e Romina, ma siamo certi che a tenere incollati alla tv i telespettatori, questa sera, sarà una storia d'amore particolare che, per la prima volta, arriva nel salotto di Canale 5. E' la storia di un amore saffico. Protagoniste due ragazze innamorate, una delle quali ha invitato i familiari dall'altra parte della busta, sperando che la aprano.

"Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna", dice la ragazza, in lacrime, in un video postato sui profili social di C'è posta per te. "Noi tra poco ci sposiamo e io questo giorno lo voglio condividere con voi", prosegue la giovane, mentre la mamma e il papà, dall'altra parte della busta, ascoltano facendo 'no' con la testa.

Mai, prima d'ora, un amore saffico aveva varcato le porte di C'è posta per te. Maria De Filippi, anni fa, aveva raccontato un amore gay, ma la storia di due ragazze in procinto di sposarsi è un'assoluta novità per i telespettatori affezionati della trasmissione.

Nella seconda puntata di C'è posta per te, in onda questo sabato, in prima serata, su Canale 5, ci saranno anche i calciatori Giorgio Chiellini, Leonarso Bonucci e Andrea Barzagli.