‘C’è Posta per te’ si allunga di due puntate: la sfida con ‘Ballando’ è spietata

I fan di ‘C’è posta per te’ lascino liberi in agenda altri due sabato sera, perché il programma che li terrà incollati allo schermo di Canale 5 aggiunge due appuntamenti a quelli già previsti.

A riportare la decisione di Mediaset è il sito di Davide Maggio che annuncia lo slittamento alla prossima stagione dei due speciali con i quali Maria De Filippi avrebbe raccontato Francesco Totti e Laura Pausini e, dunque, separato la fine del people show dall’inizio del serale di ‘Amici’.

La ragione, si legge nel sito, è semplice e duplice: da un lato ‘C’è posta per te’ costa notevolmente meno rispetto agli speciali già programmati, dall’altro ha dalla sua parte la certezza di avere un pubblico fidelizzato che garantisca continuità in prospettiva del serale di Amici, al via il 7 aprile.

Insomma, la sfida con 'Ballando con le stelle' non avrà tregua, visto che il talent di ballo in onda contemporaneamente su Rai Uno non potrà godere della pausa di due appuntamenti tra la fine di ‘C’è posta’ (che quindi finirà il 31 marzo) e l’inizio di ‘Amici’.

Di certo le signore della tv sono prontissime a calare i loro assi migliori per portare dalla loro i telespettatori, gli ultimi a decretare la vittoria in termini di gradimento e di share, ovviamente.