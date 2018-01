'C’è posta per te' torna su Canale 5: data, ospiti e anticipazioni

Il 2018 parte alla grande: ‘C'è Posta per te’ torna in prima serata su Canale 5, a partire da sabato 13 gennaio per nove puntate, con l’immancabile conduzione di Maria De Filippi.

Per la ventunesima edizione, dunque, riprende l’appuntamento con le storie di persone comuni, pronte a mettersi in gioco per recuperare un rapporto con una persona cara o realizzare un desiderio che sembra impossibile.

Divisi dalla celebre busta, i protagonisti condivideranno con i telespettatori la loro storia, supportati da Maria De Filippi che non mancherà di aiutarli nel loro percorso.

‘C’è posta per te’, tanti ospiti speciali

Tanti i nomi dello spettacolo e del cinema nazionali e internazionali che si avvicenderanno nello studio di Maria De Filippi: torna l’attore di Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey (aveva già partecipato nel 2014 e nel 2016), Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Emma Marrone.

Dietro la busta vedremo anche il conduttore Rai Carlo Conti che così ricambia il piacere dell’amica Maria De Filippi eccezionalmente giudice al suo ‘Tale e Quale Show’, e l’ex concorrente di Amici Riki.

Come anticipato da Sorrisi e Canzoni Tv, anche le coppie composte da Ilary Blasi e Francesco Totti e Michelle Hunziker con TomasoTrussardi dovrebbero essere tra i protagonisti di un’edizione che non mancherà di regalare sorprese ed emozioni ai suoi telespettatori.