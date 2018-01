Queen Mary senza rivali, "C'è posta per te" è il programma più visto del sabato

Quando c'è lei in tv non ce n'è per nessuno. Il ritorno di "C'è posta per te", programma cult arrivato alla sua ventunesima edizione, segna di fatto l'egemonia di Maria De Filippi, che tra storie familiari, sorprese e super ospiti chiamati alla sua corte, riesce ogni volta a tenere incollati alla tv milioni di italiani. 5 milioni e 594 mila, per l'esattezza, nella terza puntata.

Queen Mary, mai soprannome fu più azzeccato. E alla regina della tv nessuno dice di no, nemmeno due campioni come Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan, mai pervenuti finora sul piccolo schermo se non per qualche intervista a fine partita, che invece sabato si sono messi in gioco in studio, così come Ilary Blasi, protagonista di un'altra sorpresa.

Maria De Filippi in studio con i calciatori della Roma Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan

Irrisori, a confronto, gli ascolti sulle altre reti, come riporta il sito Davide Maggio. Quasi 3 milioni per il film in onda su Rai 1, una spanna dietro tutti gli altri.

Gli ascolti di sabato 27 gennaio

Rai 1, 2.791.000 spettatori (share 12.34%) per "Il Labirinto del Silenzio";

Rai 2, 1.412.000 spettatori (share 5.84%) per "NCIS", 1.205.000 spettatori (share 5.25%) per "Bull";

Rai 3, 1.122.000 spettatori (share 4.62%) per "La linea verticale";

Canale 5, 5.594.000 spettatori (share 28.59%) per "C'è posta per te";

Italia 1, 1.737.000 spettatori (share 7.41%) per "L'Era Glaciale 3";

Rete 4, 702.000 spettatori (share 3.02%) per "The Asian Connection";

La7, 692.000 spettatori (share 2.87%) per "Razza umana - Speciale Enrico Mentana"