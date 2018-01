"C'è posta per te", Gerard Butler e Giulia Michelini ospiti della seconda puntata

E' ripartito alla grande "C'è posta per te". Ascolti record per l'esordio, sabato scorso, il secondo migliore della storia del programma di Maria De Filippi, che punta a fare il bis. Appuntamento sabato 20 gennaio con la seconda puntata e tante altre emozionanti storie e sorprese.

Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti. Annunciati Gerard Butler, per la prima volta ospite in un programma italiano, e Giulia Michelini, reduce dallo straordinario successo con la sua Rosy Abate.

"C'è posta per te", arrivato alla sua ventunesima edizione, si conferma uno dei migliori programmi Mediaset di punta. Tra i super ospiti delle prossime puntate attesi anche Ilary Blasi e Francesco Totti, Emma Marrone e Patrick Dempsey.