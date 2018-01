"C'è posta per te": tra gli ospiti della seconda puntata anche "Rosy Abate"

C'è posta per te, o meglio per Giulia Michelini. L'attrice italiana, dopo il grande successo della fiction televisiva "Rosy Abate" che l'ha vista protagonista, torna sul piccolo schermo e si racconta nella trasmissione cult del momento. Gli onori di casa, come di consueto, spettano all'amatissima conduttrice Maria De Filippi che oltre Giulia Michelini avrà in studio anche Gerard Butler.

L'appuntamento in prima serata

C'è posta per te è ormai diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che il sabato sera si sintonizzano sulla rete ammiraglia dei canali Mediaset e si lasciano trasportare dalle emozioni e lo fanno, ormai, da oltre 20 anni. E gli autori del programma non deludono i fan con storie sempre importanti e ricche di passione. Indiscrezioni anche sui nomi dei prossimi ospiti: sono attesi in studio per le puntate future anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Mancano poche ore alla seconda puntata in onda sabato 20 gennaio alle ore 21.10 su Canale 5.