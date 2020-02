C'è posta per te, Francesco Totti super ospite

Sabato 22 febbraio, alle 21.20 su Canale 5, torna 'C'è posta per te', con una nuova puntata ricca di sorprese e di emozioni grazie alle amatissime storie del people show di Maria De Filippi.

Storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi al programma per risolvere vicende complicate e dolorose, per ricucire rapporti strappati, ma anche per fare un regalo a un familiare o a un caro ammico, oppure ritrovare un amore perduto e mai dimenticato.

Sono due i super ospiti di questa settimana: Francesco Totti, campione e bandiera italiana del calcio nel mondo, e Massimo Ranieri, protagonisti di regali speciali.