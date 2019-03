C’è posta per te, ultima puntata: Julia Roberts ospite di Maria De Filippi

Sabato 16 marzo va in onda su Canale 5 in prima serata l’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, il people show condotto da Maria De Filippi con il consueto successo che da ventidue edizioni lo ha sempre accompagnato.

Storie di gente comune pronta a mettersi in gioco per recuperare rapporti personali interrotti, emozionanti ringraziamenti verso chi ha dimostrato amore e affetto, ma anche sorprese con ospiti speciali segnano il gran finale di stagione che chiude davvero in bellezza con il premio Oscar Julia Roberts.

Secondo indiscrezioni, Maria De Filippi dovrebbe accogliere anche Sophia Loren, ma al momento l’ufficialità è solo per la presenza dell’attrice americana.