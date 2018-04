C’è posta per te, l’ultima puntata conferma il successo: il grande risultato di Maria De Filippi

Chiude in bellezza, così come aveva iniziato e proseguito per tutta la 21esima edizione, il successo di ‘C’è posta per te’ che ieri ha chiuso il ciclo di puntate mettendo a segno l’ennesimo successo in termini di ascolti e share.

4.510.000 spettatori pari al 23.4% di share sono i dati riportati dal sito Davide Maggio che confermano il gradimento del pubblico mai deluso dalle storie della gente comune raccontate da Maria De Filippi, della quale sono stati ospiti Gerry Scotti, Antonino Canavacciuolo e Carlo Cracco.

Ferma al 16.8% di share (4.020.000 spettatori) la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le stelle, iniziata con un toccante tributo a Fabrizio Frizzi e finita con l'eliminazione di Eleonora Giorgi (qui il riassunto della puntata).

La sfida a distanza tra le reti ammiraglie di Rai e Mediaset continua sabato prossimo, con l’ulteriore dettaglio che sia Ballando con le stelle che Amici (prima puntata del serale) saranno in diretta.