Wanda Nara a C'è posta per te con Icardi: bufera per la scollatura hot

Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati tra gli ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te. La coppia è intervenuta nella trasmissione di Maria De Filippi per fare una sorpresa a Serena, una ragazza tifosa dell'Inter. Un bel regalo che i fratelli le hanno voluto fare per ringraziarla di prendersi cura con amore, di loro, ogni giorno, da quando la mamma è prematuramente scomparsa.

La scollatura hot di Wanda Nara

Ma più della storia e della sorpresa in sé, a far parlare, è stato un dettaglio del vestito di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, infatti, si è presentata in trasmissione con un abito dalla scollatura profonda, indossato senza reggiseno che ha immediatamente scatenato la bufera sui social.

In particolare su Twitter, gli utenti si sono divisi tra chi ha apprezzato e chi ha ritenuto esagerata quella scollatura hot: "La prossima volta ci andasse direttamente a zinne scoperte che gli ascolti maschili si impennano e non solo gli ascolti", cinguetta un utente. "La scollatura di #WandaNara è da infarto. E non ditemi che sono l'unica ad averla notata", aggiunge un'altra. "In studio #Icardi, #WandaNara e le loro due figlie #cepostaperte", commenta una terza. E la raffica dei commenti è davvero infinita.

C'è stato anche chi si è schierato in difesa della Nara, apprezzando la sua scelta: "Modello da imitare invece che donna da giudicare".