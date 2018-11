Caduta Libera, due concorrenti si fidanzano e lei rinuncia alla gara: gli auguri di Gerry Scotti

(L'amore nasce a Caduta Libera)

Romantico colpo di scena durante la trasmissione di Canale 5 ‘Caduta Libera’ condotta da Gerry Scotti, che è diventata lo scenario per far scoccare la scintilla tra il campione Nicolò e la sfidante Valeria.

I due hanno rivelato che tra loro è nata una certa simpatia e che hanno così iniziato una relazione, motivo per cui lei ha deciso di abbandonare il gioco.

“Credo che si sia capito che in queste settimane che stiamo stati assieme, è nato qualcosa, più di una simpatia. Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri” ha spiegato Valeria: "Non è più etico partecipare come concorrente e avversaria”.

Parole, le sue, che hanno sorpreso lo stesso conduttore: “E’ la prima volta in trent’anni di carriera che due miei concorrenti si fidanzano”, ha affermato Gerry Scotti.

E sulle note di ‘All You Need Is Love’, i due ragazzi si sono dati un bacio tra gli applausi del pubblico.