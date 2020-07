Un anno fa la morte di Andrea Camilleri: l'omaggio della Rai, ecco i programmi dedicati

Ad un anno dalla scomparsa di Andrea Camilleri, la Rai offre un omaggio alle opere del maestro. Un viaggio nella produzione teatrale, televisiva e letteraria dello scrittore, anche attraverso le sue parole, e una prima serata di Rai1 dedicata al suo "eroe", al quale è indissolubilmente legato: il Commissario Montalbano. Una programmazione speciale che occupa tutte le sue reti e testate.

Rai Storia

Un omaggio che prende il via già giovedì 16 luglio alle 18.30 (e in replica venerdì 17 alle 22.50) su Rai Storia con lo Speciale "Andrea Camilleri. Vigàta nel cuore" per la regia di Flavia Ruggeri. Lo Speciale "attraversa" la storia di Camilleri da quando comincia a lavorare per la Rai, in radiofonia. E, in Rai, mette in scena il "teatro dell'assurdo" di Beckett, Ionesco, Adamov, porta in tv Eduardo De Filippo, e cura sceneggiati entrati nella storia del piccolo schermo come "Le avventure di Laura Storm", la serie del Tenente Sheridan e "Le inchieste del commissario Maigret". Dagli anni Ottanta, Camilleri affianca all'attività di regista quella di scrittore con romanzi di ambientazione siciliana. Nel '92 pubblica "La stagione della caccia" e diventa un autore cult: arriverà a oltre 15 milioni di copie e traduzioni in ventidue lingue. Il successo dei libri con protagonista Montalbano è tale da convincere la Rai a produrre un vero e proprio serial con lo scorbutico e ironico commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Radio Rai

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, inoltre, "I Lunatici" di Radio2 ricorderanno Camilleri trasmettendo un racconto biografico a lui dedicato. Venerdì 17 luglio, l'omaggio Rai attraverserà reti e testate televisive e radiofoniche con uno spot firmato da Direzione Creativa.

Rai Uno

Su Rai1, in particolare, "Unomattina" dedica a Camilleri ampio spazio, ospitando lo scrittore e attore Antonio Manzini, già allievo dello stesso Camilleri all'Accademia Nazionale di Arti Drammatiche Silvio d'Amico. Il ricordo di Camilleri sarà proposto anche da "La vita in diretta Estate" con Marcello Masi e Andrea Delogu.

Sempre Rai1 propone in prima serata l'episodio de "Il Giovane Montalbano 2", dal titolo "La stanza numero 2" di Gianluca Maria Tavarelli con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Sarah Felberbaum. Durante una passeggiata sul lungomare, Salvo Montalbano e la fidanzata si imbattono in un incendio scoppiato in un hotel. Tutti i clienti sono riusciti a mettersi in salvo, ad eccezione di uno, che è rimasto intrappolato tra le fiamme. Vano sarà l'intervento di Salvo: l'uomo morirà nella propria stanza e le indagini del commissariato di Vigata accerteranno che l'incendio è doloso.

Sempre su Rai1, inoltre, sabato 18 luglio alle 8.30, il Caffè di Rai1, condotto da Roberta Ammendola e Pino Strabioli, aprirà la puntata nel ricordo di Camilleri. RaiPlay, infine, lo celebra online con il documentario "Andrea Camilleri: io e la Rai" e l'antologia delle Teche Rai "Camilleri Sono". Il primo, firmato nel 2014 da Alessandra Mortelliti, racconta mezzo secolo durante il quale l'autore siciliano ha fatto tutt'altro che scrivere: funzionario, produttore, regista e anche addetto alla censura. Tutti ruoli ripercorsi dal documentario. "Camilleri sono", invece, è un'antologia di sue apparizioni televisive. Si parte con un rarissimo intervento in bianco e nero, risalente al periodo del lavoro in Rai come produttore e regista, per poi passare al successo dello scrittore a metà degli anni '90, con numerose interviste rilasciate, tra gli altri, a Enzo Biagi e Monica Maggioni. Il maestro Camilleri racconta di sé e del suo mondo, soffermandosi su aspetti come il legame con la Sicilia, l'amore per i libri, la popolarità raggiunta in età avanzata grazie al personaggio del commissario di Vigata.