Canale 5 torna su Sky: come vedere la rete ammiraglia di Mediaset

Canale 5 torna su Sky dopo tre anni di assenza. A partire da oggi, mercoledì 5 settembre, la rete ammiraglia di Mediaset sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando di Sky in modalità Hd. Ad annunciarlo, in un comunicato, è stata la stessa azienda di Cologno Monzese che spiega di voler portare “i propri canali su tutte le piattaforme free e pay: digitale terrestre, satellite e streaming online”. Il ritorno di Canale 5 su Sky rappresenta un segnale di distensione tra le due aziende, dopo il braccio di ferro che aveva portato Mediaset a oscurare i suoi canali generalisti.

Ma tutto sembra rientrato. Sul canale 105, gli abbonati di Sky avranno ora a disposizione la programmazione di Canale 5, "a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni" (giovedì 6 settembre ad esempio c’è in programma Germania-Francia, sabato 8 Inghilterra-Spagna e nei giorni successivi Francia-Olanda e Spagna-Croazia).

Non solo Canale 5, su Sky anche le altri reti Mediaset

E a breve su Sky dovrebbero arrivare anche gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici, primi fra tutti Rete 4 e Italia Uno. Per ora però non c’è ancora una data. In questo modo – si legge ancora nella nota dell’azienda di Cologno Monzese – Mediaset intende perseguire due obiettivi: “Da un lato garantire al pubblico la visione delle reti Mediaset su qualsiasi device, dall’altro accrescere in modo adeguato la forza, la qualità e il valore dei palinsesti e dei contenuti Mediaset".