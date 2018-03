Guai per Striscia dopo il canna gate, Chiara Nasti: "Ha diffuso mie intercettazioni illegittime"

Passa alle maniere forti Chiara Nasti. La fashion blogger, protagonista di una delle prove audio che Striscia la Notizia, in prima linea nell'inchiesta sul canna gate, ha diffuso per dimostrare la fondatezza delle accuse di Eva Henger nei confronti di Monte, ha dato l'incarico ai suoi legali di occuparsi della vicenda in cui è stata tirata in ballo suo malgrado.

La Nasti non solo si tira fuori dal caso, ma attacca duramente il tg satirico di Antonio Ricci. "Nonostante le precauzioni adottate sul tema - si legge in un comunicato stampa - il mio nome è stato recentemente tirato in ballo dal programma televisivo 'Striscia la Notizia', trasmesso da Canale 5, la medesima emittente su cui viene proposta 'L'Isola dei Famosi'; infatti, il noto TG satirico ha illegittimamente diffuso un'intercettazione audio registrata probabilmente nel corso di un pranzo privato tenutosi in un ristorante di Milano, nell'immediatezza del mio ritorno in Italia, in compagnia del solo mio fidanzato Ugo e del marito di Eva Henger, Massimiliano".

"E' di tutta evidenza che la condotta del programma 'Striscia la Notizia' - si legge ancora nella nota - che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate, così come quella di chi abbia in qualche modo favorito tale indebita azione, non solo siano da considerare in violazione delle più basilari norme in materia di privacy, ma configurino senza ombra di dubbio una tipica forma di reato. E' per tali ragioni che mi sono sentita oggi in dovere di conferire formale incarico ai miei legali di fiducia affinché gli stessi possano, nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine".

Insomma, la vicenda si fa sempre più grossa, e ora in Tribunale potrebbe finirci anche Striscia.