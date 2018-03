Isola, Rocco Siffredi ci mette il carico: "Canna gate anche nella mia edizione"

In Honduras la legge prevede pene durissime per chi consuma marijuana, ma a quanto pare tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi è sempre stata una consuetudine. Francesco Monte, dunque, non sarebbe il primo - e magari, chissà, nemmeno l'ultimo - a farne uso nei giorni prima dell'inizio del reality: parola di ex naufraghi.

Dopo la testimonianza di Giulia Calcaterra, concorrente della scorsa edizione, arriva un'altra rivelazione bomba. Rocco Siffredi, che partecipò al reality nel 2015, ha spifferato a Leggo: "Credetemi, il canna gate è successo anche nella mia Isola e in quella di Malena, ma anche nelle altre. Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv. Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente".

Niente di nuovo quindi secondo Siffredi. "Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco - ha concluso - Non hanno potuto godersi come dovuto un'esperienza eccezionale".