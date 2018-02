Canna-gate, Striscia rilancia: "Ecco la clamorosa testimonianza"

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda la clamorosa testimonianza sul “canna-gate” che gli inviati Max Laudadio e Valerio Staffelli hanno fatto ascoltare ad Alessia Marcuzzi nella puntata del 20 febbraio. Lo fa sapere l'ufficio stampa della trasmissione, con un comunicato diffuso nel pomeriggio.

La notizia arriva dopo la nota ufficiale data alla stampa stamattina da Magnolia, società di produzione dell'Isola dei Famosi. Queste le parole di Magnolia dopo aver "esaminato il materiale video e di aver sentito il personale presente in Honduras": "non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e a maggior ragione che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza che per inciso è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”. Il materiale di Striscia, però, potrebbe gettare nuova benzina sul fuoco.