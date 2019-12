'Capodanno in musica' con Federica Panicucci: tutti i cantanti in scaletta, da Raf a Mondomarcio

Sarà ancora una volta Federica Panicucci ad accompagnare i telespettatori di Canale 5 nel passaggio al nuovo anno. E toccherà nuovamente alla splendida Piazza Libertà di Bari ospitare 'Capodanno in musica', in diretta martedì 31 dicembre nella notte di San Silvestro. Un evento all’insegna della grande musica italiana promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba con la regia di Luigi Antonini. Oltre che sulla rete Ammiraglia Mediaset, la serata verrà trasmessa in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Capodanno in musica, tutti gli ospiti

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti italiani insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Con loro, i talenti rivelazione dell’ultima stagione e una grande sorpresa che infiammerà la piazza di Bari e il pubblico televisivo. Nel cast tutti nomi di primo piano: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Sul palco del Capodanno in Musica saliranno anche i ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance di canto e ballo.

Dopo la mezzanotte, poi, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.