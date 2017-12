'Capodanno in musica', Federica Panicucci: "I miei figli saranno con me dietro le quinte"

Tutto pronto per il Capodanno televisivo targato Mediaset.

Domenica 31 dicembre, a partire dalle 21, su Canale 5 andrà in onda ‘Capodanno in musica’, una serata all’insegna della grande musica affidata alla conduzione di Federica Panicucci.

A pochi giorni dalla diretta che accompagnerà i telespettatori verso il 2018, la padrona di casa di ‘Mattino 5’ ha confidato a Sorrisi e Canzoni Tv i preparativi del grande evento trasmesso dall’Unipol Arena di Bologna.

“I miei bambini saranno con me dietro le quinte e sono già pazzi di gioia… Mia figlia Sofia, 13 anni, conosce tutti i cantanti e così anche mio figlio Mattia, 10. Sono galvanizzati dal fatto di poter fare delle foto con gli artisti…" ha ammesso la conduttrice, quanto a gusti musicali, ha svelato di apprezzare molto Ed Sheeran, Bruno Mars, U2, Coldpaly, Dua Lipa.

Sempre impegnata sul fronte lavoro e famiglia, il noto volto di Canale 5 ha raccontato che la parola relax non compare nel suo vocabolario: "Arrivo a casa piegata sui gomiti la sera alle 19, dopo aver accompagnato i miei figli ai vari sport. Quindi mi aspetta la cena, poi i ragazzi devono fare la doccia, finire i compiti e io mi devo organizzare per il giorno dopo. Il mio momento di relax arriva tardi quando entro nella doccia. Ci resto almeno 20 minuti, in silenzio. Così mi rianimo".

Tra i buoni propositi per l'anno nuovo c'è quello di poter dormire di più, ma sopratutto la felicità dei suoi figli: “Al 2018 mi sento di chiedere solo salute e serenità per i miei figli e mi auguro di poter dedicare più tempo a chi amo e a me stessa…".

‘Capodanno in musica’ su Canale 5, tutti i cantanti

Ad avvicendarsi sul palco del teatro più grande d’Italia artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita.

I nomi sono tutti di primo piano: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.

La padrona di casa sarà affiancata, in alcuni momenti, da Ylenia e Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio. La regia è di Roberto Cenci.