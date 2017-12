Il Capodanno di Rai 1 in diretta da Maratea, così Amadeus accoglie il 2018

Il Capodanno a Maratea sarà in diretta su Rai 1. A condurre uno degli eventi più attesi dell’anno è Amadeus, l’amatissimo show man che da piazza Europa accompagnerà milioni di italiani al brindisi della mezzanotte. Per l’appuntamento con “L’anno che verrà” sono attese migliaia di persone: la location può ospitare circa 7mila presenze.

Misure di sicurezza per il Capodanno di Rai 1

Come ogni grande evento che si rispetti sono tante le misure di sicurezza adottate per la notte di San Silvestro in piazza Europa a Maratea dove ci sarà la diretta su Rai Uno del Capodanno. Circa 400 gli agenti schierati in campo per un perimetro che può contenere circa 6.700 persone.

Gli ospiti de “L’anno che verrà”

E per lasciare il 2017 alle spalle e dare il benvenuto al 2018 con un brindisi carico di buoni propositi, sul palco de “L’anno che verrà” una coppia d’eccezione: Al Bano e Romina Power. La loro storia d’amore ha fatto incantare milioni di fan che si sono poi arresi davanti al divorzio ma vederli di nuovo insieme, dopo la reunion a Verona, non può che emozionare. Oltre il duo di “Nostalgia canaglia” anche Marco Carta, Filippo Bisciglia, Alessia Macari e Valeria Altobelli, Patty Pravo, Raf, Tiromancino e Cristiano Malgioglio.