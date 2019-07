Carabiniere ucciso, il ricordo della Iena Luigi Pelazza: "Ho perso un amico"

Luigi Pelazza, inviato de Le Iene, ha ricordato in un video Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellate a Roma mentre era in servizio. Pelazza conosceva personalmente il vicebrigadiere, incontrato qualche mese fa durante la realizzazione di un servizio.

“Questa notte alle 3 a Roma, nel quartiere Prati, ho perso un amico, un carabiniere. Si chiamava Mario, aveva 35 anni ed era sposato da un mese. È stato ammazzato da sette coltellate mentre era in servizio. Con dei suoi colleghi aveva fermato dei giovani responsabili del furto di una borsetta. Uno dei due giovani lo ha ferito a morte con una coltellata al cuore - dice Pelazza in un video - Mario era di Somma Vesuviana, un napoletano di quelli simpatici e bonaccioni, con i quali ti fa piacere passare dei momenti insieme. Dico questo perché l’ho proprio conosciuto a Roma pochi mesi fa per un servizio che stavo girando per Le Iene: ‘La banda dei Rolex’. Anche in quella occasione, Mario e i suoi colleghi non si sono risparmiati e si sono subito prodigati, hanno cercato queste persone, le hanno trovate e assicurate alla legge”.

Carabiniere ucciso, l’appello di Luigi Pelazza alle istituzioni

Dopo aver raccontato come aveva conosciuto il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, Luigi Pelazza ha poi lanciato un appello:

“Mario, per farvi capire, era uno di quei tantissimi carabinieri che ogni giorno rischiano la vita per rendere un po' più sicura la nostra. Cavolo Mario, magari ieri uscendo di casa hai detto a tua moglie: "Ciao, ci vediamo domattina". E poi non sei più tornato. Speriamo, Mario, che il tuo sacrificio non sia stato inutile. Speriamo che le istituzioni capiscano che siamo vicini ad un punto di non ritorno. Deve cambiare qualcosa, perché non è possibile che qualcuno alle 3 di notte decida di prendersi la vita di qualcun altro, in un secondo. Ciao Mario”

Il servizio de Le Iene sulla banda dei Rolex

Le Iene avevano individuato una banda che acquistava Rolex in vendita su internet con un assegno circolare clonato. Uno dei truffatori, vistosi scoperto, aveva provato a scappare inseguito da Luigi Pelazza e da alcuni carabinieri, tra cui proprio il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, che Le Iene avevano avvisato. I militari erano poi intervenuti e avevano arrestato il truffatore. “Abbracciamo la famiglia di Mario Rega Cerciello, che noi de Le Iene abbiamo avuto la fortuna di conoscere durante l’intervento dei carabinieri nel servizio di Luigi Pelazza sulla ‘banda dei Rolex’”, è il messaggio della trasmissione.