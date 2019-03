Carla Bruni verso The Voice of Italy: l'indiscrezione

Proseguono le selezioni per il reclutamente del giudice di The Voice of Italy che dovrà sostituire Sfera Ebbasta, ufficialmente fuori dal progetto per alcune perplessità che avrebbe sollevato la Rai inerentemente a quanto accaduto a Corinaldo. Ad avanzare nuovi nomi per la poltrona vacante è stavola il sito DavideMaggio.it, che parla di Arisa e ... Carla Bruni.

Carla Bruni a The Voice of Italy?

Ebbene sì, pare proprio che la Première Dame di Francia - tutt'oggi legata all'ex Presidente della Repubblica Sarkozy - possa approdare nel talent show di Rai Due, grazie alla sua nota passione per la musica, che l'ha portata negli anni ad incidere diversi brani. La sua candidatura è tra le meno papabili, ma niente è ancora deciso.

Tra gli altri artisti in lizza, anche Asia Argento (esclusa recentemente da 'X Factor' dopo lo scandalo Bennett), il cantante Ultimo ed il rapper Achille Lauro, questi ultimi reduci dal Festival di Sanremo, rispettivamente secondo e nono classificato, il primo con I tuoi particolari e Rolls Royce.