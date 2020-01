Lutto per Carla Velli, è morto il papà del figlio

"Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza" inizia così il post di Carla Velli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne - nota al pubblico per la storia d'amore con Francesco Arca - che pochi giorni fa è stata colpita da un grave lutto.

L'ex compagno Matteo Voltolina, padre di suo figlio Emanuele, nato nel 2017, è morto. L'uomo, 38 anni, è stato trovato sabato mattina senza vita in un hotel di Mestre. Non sono ancora chiare le cause della morte, su cui sta indagando la Procura.

Carla ha condiviso il suo dolore sui social: "Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità... Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per due minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi".