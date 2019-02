Carlo Conti si riconosce in un personaggio di ‘Adrian’: sui social è caccia alla somiglianza

In quel milione e mezzo di telespettatori che ieri hanno seguito la quarta puntata di ‘Adrian’ deve esserci stato anche Carlo Conti o, quantomeno, qualcuno dello staff del conduttore che gestisce l’unico profilo Instagram ufficiale e autorizzato.

Durante la messa in onda del cartoon del Molleggiato, infatti, sulla pagina IG CarloContiRai è comparso lo screenshot dello schermo di Canale 5 raffigurante un personaggio nel quale deve essersi ritrovato molto, vista la didascalia a margine dello scatto che ha alimentato i commenti dei follower.

Gli occhialetti sul naso, la stessa stempiatura, il naso molto simile al suo hanno indotto Carlo Conti a chiedere un parere ai follower, animati da un divertito “Questo personaggio di Adrian mi ricorda qualcuno” che ha fatto scattare decine e decine di commenti.

Carlo Conti si ritrova in 'Adrian': l'ironico commento

“Troppo bianco non sei tu”, la battuta ironica di qualcuno; “Non c'è nessuna assomiglianza, Carlo Conti è più affascinante”, l’appunto di qualcun altro; “E’ vero sei proprio tu”, la notazione di chi, come tanti altri, hanno colto l’occasione per fare i complimenti al conduttore tanto apprezzato dal suo pubblico.

E tra i like alla foto di Carlo Conti versione cartoon è spuntato anche quello della moglie Francesca Vaccaro… Se la somiglianza l’ha notata pure lei, evidentemente qualche ispirazione al conduttore ci sarà stata davvero!