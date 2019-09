Tale e Quale, Carlo Conti saluta Emma Marrone in diretta: "Un abbraccio gigantesco"

Dopo una giornata piena di messaggi di affetto e sostegno per Emma Marrone, che ha annunciato di doversi fermare per risolvere dei problemi di salute, un altro emozionante omaggio per lei è arrivato venerdì sera a 'Tale e Quale Show'. Sara Facciolini ha interpretato proprio la cantante salentina con la canzone 'Dimentico tutto' e prima dell'esibizione Carlo Conti l'ha salutata in diretta, ricordando quel Sanremo del 2015, quando era al suo fianco sul palco dell'Ariston insieme ad Arisa.

"Deve imitare una ragazza straordinaria - ha detto il conduttore prima della performance -. E' stata al mio fianco nel primo Sanremo con Arisa ed è a Emma che voglio mandare un abbraccio gigantesco". Un abbraccio al quale si è stretto tutto il pubblico in studio con un grande applauso per la cantante.

"Forza Emma" è stato l'incoraggiamento di Sara Facciolini dopo aver cantato e anche Giorgio Panariello, in giuria, ha voluto salutarla: "Un grande bacio alla mia amica Emma".