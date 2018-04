Boom di ascolti per La Corrida di Carlo Conti

Quasi 6 milioni di telespettatori hanno scelto di guardare La Corrida in onda su Rai Uno nella prima serata di venerdì 13 aprile. Al timone del programma Carlo Conti accompagnato dalla valletta Ludovica Caramis. Una bella partenza quindi per lo showman che raccoglie l’eredità di Corrado a tanti anni dalla sua morte.

“Caro Corrado sei il mio mito e non ti deluderò”

“Caro Corrado sei il mio mito e non ti deluderò”: sono state queste le parole di Carlo Conti a pochi giorni dall’esordio del nuovo programma. L’eredità è di non poco conto e rivelarsi all’altezza di chi l’ha preceduto in questa storica trasmissione non è un’impresa di facile successo.

Buona la prima

Ma, come dire? Buona la prima considerati gli ascolti della puntata andata in onda venerdì 13 aprile. Carlo Conti ha portato in questa nuova avventura anche Ludovica Caramis la valletta de L'eredità. Ha vinto la prima puntata Liberatore Russolillo.