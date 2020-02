Conti e De Filippi, gesti affettuosi in diretta tv: lui la cita a ‘La Corrida' e lei ricambia ad ‘Amici’

Rivali sì, ma solo nel confine ben definito di una sovrapposizione oraria che li vede concorrenti a tempo uno su Rai Uno e l’altra su Canale 5. Perché per il resto, nella vita vera fatta di grande stima reciproca e di un affetto tale da portarli a definirsi l’uno l’altra come “fratello e sorella”, Carlo Conti e Maria De Filippi sono tutt’altro che nemici. E lo sono al punto tale da creare un straordinaria comunicazione a distanza che è spregio della consuetudine (forse più immaginata che reale) che impone i professionisti della Rai in perenne contrasto con i colleghi di Mediaset e viceversa.

L’esempio è stata la prima serata dell’amichevole ‘La Corrida’ e ‘Amici 19’, quando i due - già chiari nel precisare che “chi se ne frega chi vince: vince il pubblico” alla vigilia delle rispettive dirette televisive di venerdì 28 febbraio - non hanno mancato l’occasione di rivolgersi un pensiero dai rispettivi posti di comando, regalando un bel gesto di gentilezza a quella platea “vittoriosa” dei diversi spettacoli di ‘dilettanti allo sbaraglio’ da un lato e talenti in erba dall’altro.

Carlo Conti cita Maria De Filippi a ‘La Corrida’, lei lo saluta ad ‘Amici’

La situazione che ha indotto Carlo Conti a citare l’amica Maria De Filippi in onda contemporaneamente su Canale 5 è stata l’esibizione della concorrente Kenya che ha lasciato di stucco il pubblico per il suo evidente talento vocale. “Qualcuno vedendoti penserà che avrà sbagliato canale… Amici è da un’altra parte! Maria la vorresti eh? E invece è qua”, ha detto il conduttore, destinatario a stretto giro del saluto della collega e amica dal fronte Canale 5.

Associando il dettaglio dei semafori usati nel meccanismo di gara di ‘Amici’ a quello ben noto de ‘La Corrida’ che dà il via alla reazione del pubblico, Maria De Filippi ha affermato: “A proposito di semafori, volevo salutare Carlo Conti, che in questo momento sta facendo La Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero”.

Una scambievolezza di benevolenza quella tra Conti e De Filippi molto apprezzata dagli spettatori che si sono riversati sui social per commentare con favore il dialogo a distanza su cui non peserà di certo il risultato dei dati di ascolto relativi ai loro programmi: Carlo ha superato Maria per un soffio, ma non importa. Ce lo hanno giurato loro. Al prossimo venerdì...

#MariaDeFilippi “A proposito di semafori volevo salutare Carlo Conti che ha i semafori anche a #LaCorrida volevo salutarlo e dirgli che gli voglio un gran bene davvero”.



Conti sarà ospite ad #Amici19 appena tornerà alla collocazione al sabato — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 28, 2020

Grande Maria, che dimostra di essere ancora una grande donna salutando Carlo Conti.



Questa è la televisione che ci piace. #Amici19 #LaCorrida — LaFag (@ElenaFagiolini) February 28, 2020