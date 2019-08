Carlo Conti pronto a tornare in tv ma ci sono novità per L’eredità e Tale e Quale Show

Settembre è (quasi) alle porte e con esso arriverà anche la nuova stagione televisiva. Tra i programmi che torneranno in tv c’è anche il quiz L’eredità, condotto da Carlo Conti. Il popolare conduttore ha annunciato però che ci saranno alcuni cambiamenti, che riguardano sia il preserale di Rai Uno sia il programma Tale e Quale Show.

L'Eredità e Tale e Quale Show: Carlo Conti svela le novità

“L’Eredità da settembre avrà un gioco nuovo e un cambio di regolamento”, ha anticipato Carlo Conti parlando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Per quanto riguarda invece Tale e Quale Show, che tornerà in tv a partire dal prossimo 13 settembre, Carlo Conti ha elencato il cast completo: Gigi&Ross, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Flora Canto, David Pratelli, Agostino Penna e Sara Facciolini.

Confermata la presenza in giuria di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma se da un lato “squadra che vince non si cambia”, Conti ha pronto una novità: al termine del programma andrà in fatti in onda lo speciale Tali e Quali Show, che darà spazio ai dodici imitatori più bravi rintracciati grazie al web.

Carlo Conti di nuovo insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

Nel frattempo, Carlo Conti è impegnato con tre spettacoli ad agosto che lo vedranno nuovamente sul palco con gli amici di sempre: Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. “Mentre io e Leonardo prima dello spettacolo mangiamo un piatto di spaghetti e chiacchieriamo fino a un attimo prima di andare in scena. Giorgio ha bisogno di concentrarsi in camerino con la musica lounge”, ha raccontato.