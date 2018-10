Carlo Conti e il countdown Rai, l'indiscrezione: "Presto a Mediaset"

Carlo Conti a Mediaset? Non è la prima volta che se ne parla, ma ora oltre alle chiacchiere c'è qualche segnale in più. La scadenza del contratto, a giugno 2019, la recente super ospitata a "L'Intervista", dove si è messo a completa disposizione di Maurizio Costanzo - strizzando l'occhio agli ascolti della concorrenza - fanno pensare a un trasloco non più impossibile.

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui il conduttore di punta Rai avrebbe deciso di cedere al lungo corteggiamento del Biscione, a patto di poter portare con lui il suo storico gruppo di autori. Non è un segreto che Mediaset ha cercato più volte di strappare il conduttore a Viale Mazzini, ma stavolta il colpaccio potrebbe riuscire davvero.

Nessuna parola, almeno per il momento, da parte di Conti, che lo scorso febbraio si era precipitato a smentire le voci che lo volevano a un passo da Mediaset. "E' fanta tv" aveva assicurato, ma a volte la realtà supera la fantasia.