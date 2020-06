Carlo Conti: "Quello che è successo a Frizzi mi ha fatto decidere di rallentare sul lavoro"

Carlo Conti continua ad essere un volto tra i più amati del piccolo schermo. Ora è di nuovo alla guida di un programma, che ha "riaperto" la prima serata di Rai Uno dopo il lockdown: Top Dieci.

Intervenuto in collegamento a Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini su Rai Tre, il popolare conduttore toscano ha commentato il nuovo format, senza pubblico in studio e con ospiti a distanza di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti.

Parlando poi di eventuali futuri progetti, Conti si è detto pronto a fare tante cose e imbarcarsi in nuovi progetti, finché ancora ci saràil modo di divertirsi e cercare di divertire il pubblico, sperimentando anche. Conti però non sembra intenzionato a tornare a condurre appuntamenti quotidiani fissi, ad esempio un preserale come L'eredità.

Una scelta già annunciata in passato e ribadita anche oggi rispondendo alle domande in studio. "Il preserale è un appuntamento fondamentale che ti permette di entrare nelle case degli italiani, crei un affetto, ti considerano come uno di famiglia. Gli italiani ti permettono di cenare con loro. Mi manca, però ho fatto una scelta ben precisa di rallentare, per tanti motivi. Quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto decidere di rallentare sul lavoro e fare certe scelte, che vanno fatte pensando anche ad altre cose".

Non è la prima volta che Carlo Conti ricorda l'amico Frizzi. "Quello che è accaduto a Fabrizio forse ci ha aperto gli occhi", disse un paio di anni fa in occasione della presentazione dei palinsesti Rai a Roma, ricordando il conduttore al quale lo legava una profonda amicizia. "Ci ha insegnato cos'è davvero importante nella vita. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno, per dedicare più tempo ad altro", aveva detto.